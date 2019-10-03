Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz’de Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dalaman açıklarında saat 07.44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Akdeniz’de Dalaman ve Ortaca’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem, Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye'de hissedildi.

MUĞLA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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