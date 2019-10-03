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Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı

DHA

- MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. Artık, rahatlıkla okula gidebilen Gamze sevinç yaşarken, maddi durumu iyi olmayan Ramazan Korkut ise veresiye olarak 20 bin liraya yaptırdığı yolun parasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladığını söyledi.

- MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. Artık, rahatlıkla okula gidebilen Gamze sevinç yaşarken, maddi durumu iyi olmayan Ramazan Korkut ise veresiye olarak 20 bin liraya yaptırdığı yolun parasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladığını söyledi.
Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkiinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.
Ramazan Korkut, yolun kötü olmasından dolayı servis aracının gelmediğini belirtip, "Kızımı bir kez evin önünden alan servis şoförü, daha sonra bana 'Yolun iyi değil, bir daha buraya gelemem' dedi. Milli Eğitim'den yetkililer gelerek yolda incelemede bulundu. Onlar da, 'Yolu kendin yaptırırsan kızın ancak o zaman servis ile okula gider' cevabını verdi. Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yaptırdığım yol için 20 bin lira borçlandım. Maddi durumum zaten iyi değil. Şimdi üzerine bir de veresiye olarak yatırdığım bu yol için yapılan masraf eklendi. Nasıl ödeyeceğimi düşünmeye başladım" dedi.
Servis şoförü Fatih Aydın da, "Aracın girebileceği bir yol değildi. Artık sabah alıp, akşam bırakacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. O yola girseydim, araçta bulunan diğer öğrencilerin can güvenliğini riske atardım. Herkesin beni anlayışla karşılayacağını umuyorum" diye konuştu.
Okulun önünde servis aracından inen Gamze Korkut'un mutluluğu ise yüzüne yansıdı. DHA muhabirinin yolculuğun nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Çok güzel" diye cevap veren küçük Gamze, 'Yolumuz yapıldı. Şimdi okuluma çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorum" dedi.

MUĞLA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
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  • İKİNDİ 16:20
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