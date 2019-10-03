Havalimanı Müdürü Dalkılıç'tan Başkan Tokat’a ziyaret

MilasBodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne atanan Cihan Dalkılıç Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi olarak şu ana kadar olduğu gibi şimdi de Milas’ın gelişmesi ve tanıtımı ile ilgili kendileriyle ortak çalışma ve işbirliği içerisinde olmayı arzuladıklarını belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Havalimanı Emniyet Müdürü Dalkılıç da, Milas’ta görev almaktan son derece memnun olduğunu belirterek, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a teşekkür etti.

MUĞLA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.