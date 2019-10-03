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Muğla'da doğalgaz hattı patladı

İHA

Muğla'da doğalgaz hattı patladı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yol ve yağmur suyu drenaj çalışması sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Ekipler sorunu çözmek için çalışma başlattı.
Olay Menteşe'de sabah saatlerinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde trafiğe kapalı yolda, yol ve yağmur suyu drenaj çalışması sırasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile bölgedeki evlerde büyük panik yaşandı. Ardından işçilerin ihbarı ile bölgeye polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Yoğun doğalgaz kokusunun yayıldığı alanda firma yetkilileri tarafından gerekli önlemler alındı. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı.

MUĞLA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:20
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  • YATSI 20:10
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