Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı 5 kişilik lastik bota 24 kişi binip kaçmaya çalıştılar

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kişilik lastik bota binerek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 28 kişiyi ölümden kurtardı. Soğuk ve rüzgarlı havada zor durumda kalan ve yaşadıkları tehlikeden habersiz bebekleri ise güvenlik güçleri kundaklayarak, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alıp karaya ulaştırdı.

Güney Ege açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında radara takılan ve deniz üzerinde hareket halinde olan bir cismi incelemeye aldı. Yapılan incelemede 5 kişilik lastik bota binmiş 28 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalıştığı belirlendi. Lastik bota dalga oluşturmadan güvenli bir şekilde yaklaşan güvenlik güçleri aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de olduğu kaçakların güvenliğini sağladıktan sonra henüz birkaç aylık olan bebekleri de kundaklayıp battaniyeye sararak bota aldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kaçaklar Datça Limanı’na getirilerek işlemler yapılmak üzere yabancılar şubesine teslim edildi.

Aynı gece Datça Aktur Sitesi’ne 1.5 mil açıklarında tespit edilen bir başka botta da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı. Her iki olayda da yakalanan kaçaklar Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

MUĞLA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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