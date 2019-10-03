Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek

Antalya’da yapılan milli takım seçmelerinde birinci olan 34 yaşındaki Ali Osman Gürsoy, 510 Kasım tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek.

Spor hayatında çeşitli dereceleri bulunan Gürsoy, 5 yıl boyunca milli takım seçmeleri için hazırlandı. Antalya'da yapılan seçmelerde birinci olan Gürsoy, 510 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Beş yıldan beri milli takım seçmesine hazırlandığını söyleyen Gürsoy, "Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun Antalya'da yaptığı elemede birici oldum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 10 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Şampiyona hazırlıklarına başladım" diye konuştu.

MUĞLA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:56

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.