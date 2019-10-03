100 Yaş Evi sakinlerine kültür turu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Gününde Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerine yönelik UNESCO Dünya Miras Listelerinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kentine gezi programı organize etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçtiğimiz yıl Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde, üyelere yönelik olarak Yaşlılar Günü nedeniyle gezi düzenlendi.

İlk durak Afrodisias Antik Kenti

100 Yaş Evi üyesi 230 vatandaş, sabah saatlerinde 5 otobüs ile birlikte gezi için hareket etti. Üyelerin ilk durak yeri ise Aydın İli Karacasu ilçesi sınırları içerisinde bulunan, milattan önce 3. Yüzyıla kadar uzanan derin tarihi geçmişi ve Yunan Roma dönemine ait mimari özelliklerini en iyi şekilde yansıtması ile UNESCO’nun 41. Dünya Miras Komitesi’nde de eşsizliği tescillenen antik kentlerden birisi olan Afrodisias Antik Kenti oldu. Görevli rehberler ve sağlık ekipleri eşliğinde Antik Kenti dolaşan üyeler burada Aphrodite Tapınağı, Afrodisias Antik Tiyatrosu ve Dünya’nın en iyi, kentin ise en görkemli stadyumlarından biri olma özelliği ile yaklaşık 30 bin kişilik kapasiteye sahip, atletizm, halk oyunları ve festivallerin geçekleştirildiği Afrodisias Stadyumunu gezdi.

Benzersiz bir coğrafya: Pamukkale Travertenleri

100 Yaş Evi üyelerinin Afrodisias Antik Kentinden sonraki durağı Denizli ili Pamukkale ilçesinde yer alan Dünya’da hem doğal hem kültürel özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş yerlerden birisi olan Pamukkale Travertenleri oldu. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kaynak sulardan ve traverten teraslı tepelerden meydana gelen Pamukkale Travertenlerini rehberler eşliğine gezen 100 Yaş Evi üyeleri, 1000 yıldır kaplıca hizmeti veren doğa şaheseri teraslarla ilgili bilgiler aldılar. Ayrıca ayakkabılarını çıkartarak travertenlere giriş yapan üyeler, şifalı olduğuna inanılan havuzlardaki sulara girdiler.

100 Yaş Evi üyelerinin Pamukkale Travertenlerinden sonraki durağı ise Pamukkale Travertenlerinin hemen yanında tüm görkemiyle ayakta duran ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti oldu. Üyeler, Roma ve Bizans döneminde çok önemli bir din merkezi, bir kültürel ve tarihi mirası olan Hierapolis Antik Kenti ile ilgili bilgileri görevli rehberlerden aldılar. Üyeler ayrıca Hierapolis Antik Kenti içerisinde bulunan Kuzey Bizans Kapısı, Frontinus (Domitianus) Kapısı, Frontinus Caddesi, Büyük Hamam, Su Kanalları ve Nymphaeum (Su Deposu), Apollon Tapınağı, Tiyatro, St. Phillippus’un Mezarı ve Güney Bizans Kapısı gezdi.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 100 Yaş Evi üyesi Turgay Karaöz gezi ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Yaşlılar Günü bizim için çok önem arz ediyor. Bu nedenle böyle bir günde Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından bizlere yönelik bir gezi düzenlenmesi bizleri çok memnun etti. Bugün hiç görmediğimiz ve bilgi sahibi olmadığımız Afrodisias Antik Kenti, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kentini gezdik. Dünya’nın en önemli, en güzel yerlerinden olan bu tarihi yerleri bugüne kadar imkânlarımız dâhilinde görme şansımız olmamıştı. Bize bu imkânı sağlayan başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm çalışanlara çok teşekkür ederiz”

MUĞLA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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