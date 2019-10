5. Marmaris Uluslararası Film Festivali başlıyor Festivalin ana teması ‘Göç ve Mültecilik” olarak belirlendi

Ana teması “Göç ve Mültecilik” olarak belirlenen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, 15 Ekim’de başlıyor. Yurtiçi ve yurtdışında farklı şehirlerde eş zamanlı gösterimler yapacak olan festivalin ilk kez belediye bünyesinde gerçekleşeceğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Festival Marmaris’in turizm potansiyeli daha da ileri seviyeye ulaştıracak” dedi.

Bu yıl Marmaris Belediyesi bünyesine alınan 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin basın toplantısı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katılımı ile yapıldı. Marmaris Belediye binasında yapılan toplantıya Festival Direktörü Şeref Öztürk, festival komitesi üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve sponsor firmaların temsilcileri de katıldı.

Bu yıl fimin teması olarak son yıllarda tüm dünyayı etkileyen ve milyonlarca insanın hayatına dokunan 'Göç ve Mültecilik' olarak belirlendi. Yönetmen Tahsin İşbilen’in “Kıyıya Vuran Tahta Bavul” isimli belgeseli ve yönetmenliğini Sinan Uzun ve Pelin Uzun’un yaptığı “Akdeniz” adlı klip Marmaris Kısa Film Festivali’nin açılış töreninde gösterilecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında yönetmenlerin de katılımıyla göç ve mültecilik üzerine panel düzenlenecek.

1520 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Geçtiğimiz yıllarda şahsi olarak bu organizasyona katkı sağlamaya özen göstermiştim. Seçim döneminde Marmaris’i kültür sanat anlamında ileriye götürme hedefimizi her zaman dile getirdik. Göreve geldikten sonra aldığımız meclis kararıyla bu organizasyonu kurumsal olarak sahiplendik. Bu yönüyle seçim döneminde verdiğimiz sözü yerine getirebildiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Marmaris sadece deniz, kum, güneşle ilgili bir turizm anlayışından ziyade bu tarz etkinliklerin çoğaltılmasıyla çok daha ileri, çok daha iyi bir noktaya gelecek bir turizm potansiyeline sahip” diyen Oktay, “Ben burada bu festivali organize eden, Marmaris’e böyle bir katkı sunan bütün arkadaşlarımıza bir kez daha Marmaris adına teşekkür ediyorum. Hepsi özveriyle bu festivale sahip çıktılar ve kentimize çok önemli bir değeri daha da ileri taşıyarak kazandırdılar” ifadesini kullandı.

Perihan Savaş'a onur ödülü

Festival Direktörü Şeref Öztürk ise Marmaris ile birlikte eş zamanlı olarak; İstanbul Kadıköy Kabul Sanat Evi’nde, Norveç Trondheim’da, Antalya Patara’da, Kars’ta ve Muş Bulanık’ta film gösterimlerinin olacağını belirterek, “Gösterim yapılacak kentlerde, yüzlerce kişiden oluşan halk jürisi finale kalan filmleri değerlendirerek puanlama yapacak ve en yüksek puanı alan filme “Halk Jürisi Özel Ödülü” verilecek. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da festivaldeki tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olacak. Festivalde bu yıl Türk Sineması’nın usta oyuncusu Perihan Savaş’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ve oyuncu Meriç Başaran’a “Sinema Emek Ödülü” verilecek” dedi.

Marmaris Uluslararası Film Festivali’nde kısa filmler bu yıl iki yarışma kategorisinde kıyasıya mücadele edecek. Toplamda 3 bin 238 filmin başvurduğu festivalde ön değerlendirmeleri sinema yazarı Sevin Okyay, akademisyen Bülent Özkam ve görüntü Yönetmeni Serdar Gürcan yaptı. Bu yıl ana jüride yönetmen İlker Canikligil, akademisyen Murat Tırpan, eski kültür müsteşarı Gülşen Karakadıoğlu, oyuncu Irina Ivkina ve genel sanat yönetmeni Natali Yeres yer alacak. Ana jüri, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması kapsamında toplam 49 filmin değerlendirmesini yapacak.

Halk jürisi de ödül verecek

40 filmin yarışacağı Ulusal Kısa Film Yarışmasında, Ana Jüri değerlendirmeyi belgesel, kurmaca, deneysel ve animasyon kategorilerinde yapacak. Jüri her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülünün yanı sıra Netsel Marina, TÜRSAB, Ön Jüri ve Halk jürisi Özel Ödüllerine de karar verecek. Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması kapsamında ise 9 film birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri için yarışacak. Filmlere ödülleri 20 Ekim Pazar günü 20:30’da Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreninde verilecek.

Festival kapsamında Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce filmin gösterimi yapılacak. Ulusal yarışma ve gösterim bölümlerinde 96, Uluslararası Kısa Film Seçkisinde 100, Hollanda Özel Gösterim Seçkisinde 8 ve Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Seçkisinde 7 olmak üzere toplamda 211 film izleyiciyle buluşacak. Festivalin Uluslararası Gösterim Seçkisi yazar ve senarist Zehra Çelenk, akademisyen ve yönetmen Kurtuluş Özgen, sinemacı ve festival koordinatörü Bora Davutluoğlu, yönetmen Ferda Gürcan ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik tarafından hazırlandı.

