‘Muğla’da yaşam’ fotoğraf yarışması ödülleri verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Muğla’da Yaşam’ temasının ele alındığı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Uluslar arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri düzenlenen törende verildi.

Muğla’nın deniz kıyısında yer alan bölgeleri ile tanınmış olması nedeniyle kırsal bölgelerinin de görülmeye değer güzellikte olduğunu göstermek ve bölgelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslar arası fotoğraf yarışmasının bu yılki teması ’Muğla’da Yaşam’ olarak belirlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür merkezi salonunda düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı. Tören alanında yarışmaya katılan ve dereceye giren 73 eser sergilendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Muğla’da Yaşam’ konulu fotoğraf yarışmasına 24 farklı ilden 344 kişinin katılırken, yarışmada Bin 222 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, 2017 yılında ‘Dört mevsim Muğla’ 2018 yılında ‘Kıyısal değil kırsal Muğla’ temasının işlendiğini belirtirken, 2019 yılında ise ‘Muğla’da yaşam’ teması ele alındığını söyledi. Yiğit, “Bugüne kadar düzenlediğimiz üç yarışmada 4 bin 362 fotoğraflık çok değerli bir albüm oluştu. Bu fotoğrafları çeşitli mecralarda kullanmaya devam ediyoruz.” Dedi.

Muğla’nın çevresi ile doğası ile tarihi ile Türkiye’nin en nadide illerinden birisi olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Gerek yaşam tarzı, gerek kültürü ile hala Yörük kültürünü içinde barındıran insanların yaşadığı bir ildeyiz” dedi.

Bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri uluslar arası fotoğraf yarışmasında her geçen yıl önemli aşamalar kaydettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Yarışmaya katılan her sanatçı ve ortaya çıkardığı eser bizim için çok değerli. ‘Muğla’da Yaşam’ temasını ortaya koyarken, Muğla’nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını da vurgulamak istedik. Kırsalda yaşayan insanımızın kıyıdan daha fazla olduğunu, kırsaldaki gelirimizin aslında kıyıdan daha fazla olduğunu, kırsaldaki yaşamın örf adetler ile birlikte günümüze ve geleceği köprü olduğunu ortaya koymak istedik” dedi.

Birincilik ödülünü Caner Başer’in

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Aksaray’dan yarışmaya katılan Caner Başer’in çekmiş olduğu fotoğraf birincilik ödülünü kazandı. Muğla’dan Selma Uçar ikinci, yine Muğla’dan Salim Şimşek üçüncü olurken İstanbul’dan Yücel Çetin’de mansiyon ödülüne layık görüldü.

MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.