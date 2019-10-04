Tezcan sanayi esnafını ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tezcan sanayi esnafını ziyaret etti

İHA

Tezcan sanayi esnafını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, sanayi sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ortaca Ata Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret eden Tezcan, ilçe esnafının her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Ziyarette, sanayi esnafının sıkıntılarını dinleme fırsatı da bulduklarını belirten Tezcan; “Problemlerin çözümü konusunda esnafımızın görüşlerini ve çözüme yönelik tavsiyelerini dinledik. Sanayi sitemizin daha da iyi hale gelebilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli görüşmeler yaptığımıza inanıyorum.” dedi.
Tezcan, esnaf ziyaretlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

MUĞLA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel bireylerle fidan diktiler
YEREL HABERLER Özel bireylerle fidan diktiler
Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı
YEREL HABERLER Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara ...
Bodrum'un rakibi Kastamonu
YEREL HABERLER Bodrum'un rakibi Kastamonu
Çocukların barınaktaki hayvanlarla buluşması renkli görüntüler oluşturdu Bazı çocuklar flüt çalarak bazı hikaye okuyarak barınaktaki hayvanlarla diyalog kurdu
YEREL HABERLER Çocukların barınaktaki hayvanlarla buluşması renkli ...
Milyon dolarlık projeler teker teker yıkılıyor
YEREL HABERLER Milyon dolarlık projeler teker teker yıkılıyor
Başkan Gümüş: “Vatandaşımızın sağlığı önemli” Menteşe Belediyesi her Perşembe günü açık pazar yerinde kurduğu stant ile vatandaşların ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş: “Vatandaşımızın sağlığı önemli” Menteşe ...
400 kilo ücretsiz mama dağıttılar
YEREL HABERLER 400 kilo ücretsiz mama dağıttılar
‘Muğla’da yaşam’ fotoğraf yarışması ödülleri verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Muğla’da Yaşam’ temasının ele alındığı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.
YEREL HABERLER ‘Muğla’da yaşam’ fotoğraf yarışması ödülleri ...
Datça'da 23 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça'da 23 kaçak göçmen yakalandı
"Eğitimde İyi Örnekler" ödüllendirildi
YEREL HABERLER "Eğitimde İyi Örnekler" ödüllendirildi
Yola akan yağ kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yola akan yağ kazaya neden oldu
Dünya Yürüyüş Günü Milas'ta kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Yürüyüş Günü Milas'ta kutlandı
Dünya şampiyonu güreşçi, güreşe başladığı kulübü ziyaret etti
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu güreşçi, güreşe başladığı kulübü ...
Milas’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Milas’ta trafik kazası: 1 ölü
5. Marmaris Uluslararası Film Festivali başlıyor Festivalin ana teması ‘Göç ve Mültecilik” olarak belirlendi
YEREL HABERLER 5. Marmaris Uluslararası Film Festivali ...
Bodrum Otogar yapım çalışmaları devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yapımı devam eden Bodrum Otogarı’nda incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Bodrum Otogar yapım çalışmaları devam ediyor Muğla ...
100 Yaş Evi sakinlerine kültür turu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Gününde Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerine yönelik UNESCO Dünya Miras Listelerinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kentine gezi programı organize etti.
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi sakinlerine kültür turu Muğla Büyükşehir ...
Bafalı balıkçıların barınak sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Bafalı balıkçıların barınak sorunu çözüldü
Öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine ve gazilere mektup Muğla’nın Kavaklıdere Halil İbrahim Boz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere mektup ve şiir gönderdi.
YEREL HABERLER Öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine ve gazilere ...
Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil ...
Menteşe Belediyesi'nden amatör kulüplere maddi yardım
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi'nden amatör kulüplere maddi yardım
Datça açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı
Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri bebekleri kundaklayarak kurtardı 5 kişilik lastik bota 24 kişi binip kaçmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Ölümüne kaçış girişimi devam ediyor, güvenlik güçleri ...
Öğrenciler ‘Çevre’ dersini çöp toplayarak yaptı Muğla’nın Ula ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesinden 400 öğrenci çevre duyarlılığını dikkat çekmek için okul ve Ula Göle çevresinde çevre temizliği yaptı.
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Çevre’ dersini çöp toplayarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X