Sessiz dostlar için anlamlı proje

Ortaca’da, sokak hayvanları için “Dostumun Hakkını Savunuyorum” etkinliği düzenlendi. Hayvan hakları savunucusu İrem Sarıkaya’nın, Ortaca Belediyesinin destekleriyle hayvan severler ile organize ettiği “Dostumun Hakkını Savunuyorum” etkinliği Demokrasi ve Şehitler meydanında yapıldı.

Meydanı pankart ve afişlerle süsleyen hayvan severler, hayvan haklarına dikkati çekti. Etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Fedai Kılıç ve hayvan severler, proje kapsamında toplanan mamalarla sokak hayvanlarını besledi. İrem Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, projesine destek veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve hayvan severlere teşekkür etti.

Sarıkaya; "Başkanımız öyle güzel bir insan ki beni odasına buyur ettiğinde makam koltuğuna değil yanıma oturdu. ‘Neler yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz’ dedi. Benim için örnek başkan olduğunu söyleyebilirim. Huzurunuzda tekrar teşekkür ederim.” diye konuştu.

Herkesi sokak hayvanlarına karşı empati yapmaya davet ettiğini belirten Sarıkaya; “Projeyi gerçekleştirebilmemi sağlayan Barış Ersen Aydın, Soner Aydın, Murat Atacan, Sistem Anadolu Lisesi ve sürekli yanımda olan biricik Annem Derya Dirim’e teşekkür ederim. Sessiz dostlarımızın sesi, hatta çığlığı olabilmek için buradayız. Aslında herkesin sorunu temelde aynı, herkes bu dünyayı fazla kişisel algılıyor. Sokakları kendine ait sananlar şuan ikiye bölünmüş durumda, hayvan severler ve sevmeyenler. Tam da bunlar yüzünden dostlarımızın sıcak havalarda asfaltta patileri yandı, araba çarptığında ambulanslar gelmedi oracıkta can verdiler. Ve hiç kimse empati yapmadı, ama biz artık herkesi empatiye davet ediyoruz, tamam sevmeyin ama zararda vermeyin diyoruz. Biz artık bu kötü gidişata yön vermeye geliyoruz, susmuyoruz, göz yumanlardan olmuyoruz.” dedi.

Sessiz dostlar için mezarlık talebi

Belediyeden hayvan mezarlığı talep ettiklerini söyleyen Sarıkaya; “Her canlının ölüsüne saygı duymak, değer vermek bizim en başlıca görevimiz ama görüyoruz ki bugün ölen hayvanlar ya çöpe atılıyor ya da yolda arabayla üstünden geçilmeye devam ediliyor. Sizlerin huzurunda belediyemizden isteğim hayvan mezarlığı, çünkü her can son yolculuğuna uğurlanacak kadar değerli.” şeklinde konuştu.

Yardım çalışmalarının devam edeceğini aktaran Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bağışlarınız barınaklara gidecek ve belli bir miktarı sokak hayvanlarına dağıtılacak, her birinize minnetim çok büyük. Bundan sonrası içinde sizlere söz veriyorum. Bu günle kalmayacak devamlı olarak dostlarımızın hakkını savunacak ve yardım edeceğiz. Ne gerekiyorsa yetmeye çalışacağız. Hayatı sevmek hayvanları sevmekle başlar bunu hiç unutmayalım. Biz değişelim ki dünya değişsin.”

MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:54

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.