Muğla'da araç sayısı 503 bin 243’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 503 bin 243’e ulaştı.

2018 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 490 bin 277 iken, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 503 bin 243’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 1,6 arttı

Otomobil sayısı 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 208 bin 494 oldu. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 208 bin 494 adet otomobil, 9 bin 898 adet minibüs, 4 bin 458 adet otobüs, 73 bin 389 adet kamyonet, 9 bin 474 adet kamyon, 162 bin 974 adet motosiklet, 33 bin 403 adet traktör ve 1 bin 153 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 681 adet ile motosiklette gerçekleşti.

9 bin 801 aracın devri yapıldı

2019 yılı Ağustos ayında Muğla’da toplam 9 bin 801 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 Bin 971 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1698 adet ile motosiklet, 1495 adet ile kamyonet, 216 adet ile minibüs, 213 adet ile traktör, 97 adet ile kamyon, 90 adet ile otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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