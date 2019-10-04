Sevgi ve Barış Hareketi yola çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaklaşan ilçe kongreleri öncesi yeni oluşumlar siyasette yerini almaya başladı. Ortaca’da, Murat Atacan’ın önderliğini yaptığı “Sevgi ve Barış Hareketi” ilçe kongreleri öncesi birleştirici güç olacakları vurgusuyla yola çıktı.Genç isimlerden oluşan, parti değerleri ve evrensel demokrasi ilkelerine bağlı olduklarını dile getiren hareket, temelinde kişilerin değil, ilkelerin yer aldığı anlayışla çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Sevgi ve Barış Hareketi hakkında bilgi veren Murat Atacan, “Bizler 'Altı Ok'a ve evrensel demokrasi ilkelerine yürekten inanmış ve bağlanmış insanlarız. Bu değerler ışığında yetişmiş insanlarız. Bizler dürüstlüğünden, insanlığından ve değerlerinden ödün vermeyen insanlarız. Bizler çok büyük bir aileyiz. Dayanışma ve kardeşlik üzerine kurulan birlikteliğimizle daha güçlü, temelinde kişilerin değil, ilkelerin yerleştiği yeni anlayışla yola çıkıyoruz. Yarınlara umutla bakabilen, yarınları bina etmek için yola çıkan ve gençlerin önünü çektiği bir ekibiz" dedi.

“Birleştirici olacağız”

Cumhuriyet Halk Partili bir ailede sosyal demokrat bir anlayışla yetiştiğini belirten Atacan, asla gruplaşma amacında olmadıklarını kaydederek sürdürdüğü açıklamasında, "Kalbimiz, yüreğimiz herkese açık. Asla bir gruplaşma gayemiz kesinlikle yok. Tam tersine buradaki amacımız birleştirmek. Bizler çok büyük bir resmin parçalarıyız, renkleriyiz. Çok büyük bir kilimin motifleriyiz. Ancak birlikte olabilirsek hayata, insanlığa ve siyasete anlam katabiliriz. Ayrı ayrı sadece birer renkten ibaretiz. Bir araya geldiğimiz de ise çok büyük eseriz, gücüz. Bizler bir makinanın bir birine mükemmel eşleşmiş dişlileri gibi kenetlenerek, çalışarak üretebiliriz. Bunu yapabiliriz. Değişikliğe önce kendimizden başlamalıyız. Kalıplaşmış düşüncelerden ve tabulardan uzaklaşmalı, yenilikçi olmalıyız. Yenilikçi olurken tabanımızı da unutmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisinin altı oku ve evrensel demokrasi ilkeleri bizim vazgeçilmezimizdir. İhtiyacımız olan bunun üzerine kurulacak yeni bir anlayış” ifadeleirne yer verdi.

MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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