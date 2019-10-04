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Muğla’da hasat zamanı

İHA

Türkiye'nin narenciye üretimive ihracatında önemli yere sahip Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon ve nar hasadı başladı. Geçen yıl 60 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl düştü. Bu yıl 15 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 buçuk liraya kadar çıktı. Nar ise 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı buluyor.

Muğla’da hasat zamanı

Türkiye'nin narenciye üretimive ihracatında önemli yere sahip Muğla’nın Ortaca ilçesinde limon ve nar hasadı başladı. Geçen yıl 60 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl düştü. Bu yıl 15 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, ürünün kilogram fiyatı dalında 2 buçuk liraya kadar çıktı. Nar ise 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı buluyor.
Limonun ve narın toplanması için bahçelerde yoğun çalışma devam ediyor. Toplanan ürünler, Ortaca Sebze ve Meyve Satış Kooperatifi (ORMESKOOP) ürün işleme tesisinde ihracata yönelik seçilmesi ve paketlenmesi yapılıyor. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi.
Bölgede ağırlıklı olarak enterdonat limon yetiştirildiğini aktaran Çöllü, “Hayırlısıyla limon ve nar hasadına başladık. Bu yıl bölgemizde limon geçen yıla göre az, geçen yıllarda bölgemizde 60 bin ton gibi limon vardı. Bu yıl beklentimiz 15 bin ton civarında. Narda ise rekolte 7080 bin ton civarında. 1 ila 1 buçuk lira arasında alıcı bulan nar çiftçiyi kurtarır diye düşünüyorum. İnşallah çiftçimiz için hayırlı olur” dedi.
Limon üreticisinin son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü; “Ürünün çok fazla olması nedeni ile çiftçimiz çok etkilendi. Mersin bölgesinde geçen sene 750 bin tonu aşan mayer cinsi limon vardı. İç ve dış piyasayı tıkadı. Enterdonat, Mayer’den sonra geldiği için Ocak ayına kadar piyasaya ürün gitmedi. Çiftçimiz ve tüccarlar sıkıntı yaşadı. Ocak ayına kadar toplanmayan ürünler nedeni ile ağaçların dalları kırıldı. Meyve verecek dalların çoğunluğu gitti. Ovanın genelinde böyle oldu. Ağaçların rahatlaması için birer makas girilen bahçelerde ürün biraz var. Onun haricindeki bahçelerde yok” diye konuştu.
Bahçede 2, markette 10 lira
Limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü; “Rekolte bölgemizde olduğu gibi Mersin tarafında da düşük. Şuanda ürünün bahçedeki alımı 2 buçuk lirayı geçti. Buda sıkıntılı bir durum, ürün tırın üzerine kadar 45 lirayı bulacak. Birde nakliye ücretleri var. Ürünün hale girdi, çıktısı var. Tekrar pazarlara gönderilmesi var. Büyükşehirlerdeki tüketiciler bu yıl 10 liranın altında limon yiyemezler. Büyükşehir hallerinden kooperatiflere uygun kira bedelleri ile yer sağlanması tüketicinin düşük fiyatlara ürün bulması için önemli.Tüketiciye uygun fiyata ürün ulaşsın diye büyükşehir hallerinden kooperatiflere yer verilmesini talep ettik. Büyükşehir fahiş fiyatlarla halde yer kiralıyor. Bu durumda ürünün fiyatını yükseltiyor. Kooperatiflere uygun fiyatlara yer sağlanırsa, tüketici de uygun fiyata ürün bulabilir” dedi.

MUĞLA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
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