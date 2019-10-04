Hint iş insanının lüks yatı Marmaris'te

- MARMARİS'teki gümrüklü limana, Hindistan'ın en zenginleri arasında gösterilen iş insanı Ravi Ruia'ya ait, 'Sunrays' adlı ultra lüks yat demirlendi. Yatla akaryakıt ve yiyecekiçecek ikmalinin ardından Akdeniz'e açılınacağı öğrenildi.

Hint iş insanı Ravi Ruia'ya ait, dünyanın en lüks yatlarından olan, 86 metre uzunluğundaki 'Sunrays', öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrüklü limana demirlendi. Yatta personelin temizlik çalışmasına başladığı ayrıca yiyecekiçecek ve akaryakıt ikmali yapıldığı görüldü. Yat Limanı'nda dolaşanlar, dış cephe rengiyle dikkat çeken lüks yatın fotoğraflarını çekti. Yata, yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali yapması bekleniyor. Yatla ikmali ve bakımının ardından Akdeniz'e açılınacağı öğrenildi. Hint iş insanının yatta olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.

2 YIL ÖNCE DE MARMARİS'TE DEMİRLENMİŞTİ

Hollanda'da 9 yıl önce denize indirilen lüks yat, Uluslararası Süper Yat Derneği (ISS) tarafından 'en iyi yat' seçildi. Her türlü konforun olduğu lüks yatın banyo aparatları ile bazı bölümlerindeki aksamların altın kaplama olduğu belirtildi. Ummanlı iş insanı Muhammed el Barvani tarafından 2016 yılında Hint iş insanı Ravi Ruia'ya satıldığı öğrenilen lüks yat, 2 yıl önce de Marmaris Limanı'na demirlenmişti. Yatta, 4 gün boyunca Hint iş insanının akrabaları ağırlanmıştı.



MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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