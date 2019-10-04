Rus-Türk günlerinde Büyükşehir Senfoni Orkestrası sahne aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 5. Bodrum ‘Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri’ yapıldı. “Bodrum’un Rusya ve Rusça Konuşan Ülkelerde tanıtılması, ilişkilerin geliştirilmesi ve 2019 turizm sezonunun değerlendirilmesi” konulu konferansa iki ülkenin konaklama tesisleri, seyahat acentaları ve turizm yatırımcılarını temsil eden üst düzey konuşmacılar ile Rusya’dan Bodrum’a turist gönderen tur operatörlerinin genel müdürleri katıldı.

Konferansla başlayan etkinlik çerçevesinde İskele Meydanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konser verdi. Rus kemancı Aleksey Koşvanets eşliğinde konser veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Günleri, 2019 yılının “TürkiyeRusya Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesiyle birlikte iki ülkede düzenlenen kültürel faaliyetlere bir katkı sağlaması amacıyla düzenleniyor.

MUĞLA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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