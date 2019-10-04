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Bodrum'a plaj temizliği için gelen AB delegasyonu tertemiz plajlarda temizlik değil gövde gösterisi ...

İHA

Bodrum'a plaj temizliği için gelen AB delegasyonu tertemiz plajlarda temizlik değil gövde gösterisi yaptı. Onlarca öğrenciyi plaja toplayan AB Delegasyonu üyeleri plajlar tertemiz olmasına rağmen, çocukları güneşin altında adeta çöp arattılar. Çevre temizliğinden ziyade gövde gösterisi olarak algılanan eylemin gösterişten öte gitmediğini bazı çocuklar çöp olmamasına rağmen kendilerini güneşin altında bekletenlere sitem ettiler.

Bodrum'a plaj temizliği için gelen AB delegasyonu tertemiz plajlarda temizlik değil gövde gösterisi yaptı

Bodrum'a plaj temizliği için gelen AB delegasyonu tertemiz plajlarda temizlik değil gövde gösterisi yaptı. Onlarca öğrenciyi plaja toplayan AB Delegasyonu üyeleri plajlar tertemiz olmasına rağmen, çocukları güneşin altında adeta çöp arattılar. Çevre temizliğinden ziyade gövde gösterisi olarak algılanan eylemin gösterişten öte gitmediğini bazı çocuklar çöp olmamasına rağmen kendilerini güneşin altında bekletenlere sitem ettiler.
AB delegasyonun temizlik etkinliği için saat 14.00’de Mavi Bayraklı Paşatarlası Plajında başladı. Ancak pırıl pırıl olan plajlarda herhangi bir çöp olmayınca aslında herhangi bir temizlik yapılmadı. Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri çerçevesinde tertemiz Paşatarlası Sahiline gelen AB Delegasyon üyeleri temizlik yapmaya çalıştı. Umurca ve Hüseyin Turgut Karabağlı okullarından yaklaşık 80 öğrenciye de sıcak havada çöp toplatan AB delegasyonu hem aşırı sıcak nedeniyle hem de reklam amaçlı çocuklara şapka dağıttı. Pırıl pırıl olan Paşatarlası plajında sadece 50 metre uzunluğundaki bir alanda öğrencilere temizlik yaptırıldı. Plajında çöp toplamaya çalışan AB delegasyonu yok denilecek kadar az izmarit topladı. Güneşin anlında çöp toplamaya çalışan öğrenciler ise sigara izmariti bulma yarışına girdi. Sadece izmarit ve birkaç cam parçasından başka bir şey olmayan plaja getirilen çöp kovaları da boş kaldı. Etkinlik, temizlik çalışmasından ziyade "AB delegasyonun gösteriş ve reklam çalışması" olarak yorumlandı.
Megafon elinde şov yaptı
İki saat süreceği söylenen temizlik etkinliği çöp olmaması nedeniyle 15 dakikada bitti. Delegasyon yardımcısı ve bürokratlar çocuklarla fotoğraf çektirme yarışmasına girdi. Elinde megafonlarla AB Türkiye Delegasyonu Basın
Müşaviri Miray Akdağ tarafından fotoğraf çekilmeye çağrıldı. AB delegasyonu çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.
AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou çocuklarla çöp topladıklarını belirterek “Farkındalık arttırmak için bir faaliyet düzenliyoruz. Bu faaliyeti öğrencilerle birlikte düzenliyoruz. Amacımız bireylerin de bu konuda fark yapabileceğini göstermek. Herkesin çevresini korumasını sağlamaktır. Bugünkü etkinliğimizde sahili temizliyoruz. Bizim, Türk yetkililerle iki tane daha düzenleyecek etkinliğimiz var. Bir tanesi yapıldı bile İstanbul’da düzenlendi. 3’üncü etkinliğimizde 7 Ekim’de Ankara’da gerçekleşecek. Bu sadece Türkiye’de değil Dünya’da farklı ülkelerde düzenlediğimiz etkinlik” dedi.

MUĞLA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:54
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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