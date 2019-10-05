Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla’nın Datça açıklarında saat 23.20’de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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