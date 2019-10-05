Marmaris açıklarında deprem

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

MUĞLA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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