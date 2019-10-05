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Marmaris açıklarında deprem

İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

MUĞLA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:07
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