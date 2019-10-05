Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA´nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.
MUĞLA
05 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:38
- GÜNEŞ 06:58
- ÖĞLE 13:00
- İKİNDİ 16:17
- AKŞAM 18:53
- YATSI 20:07