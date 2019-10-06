Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışı heyecanlı geçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilki düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" uzun ve kısa parkurda bisiklet yarışı yapıldı. Ölüdeniz Kumburnu Plajında yapılan bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi. Dereceye girenlere yapılan törenle ödülleri verildi.



Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci gününde Likya Granfondo Bisiklet Yarışı'na farklı yaş kategorilerinden Amerika, İngiltere, Azerbaycan Türkiye'nin farklı illerinde 163 sporcu katıldı. Kısa parkur 65,uzun parkurun 110 kilometre oluğu yarış, Fethiye ilçesi ile Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu güzergahında yapıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezinde yapılan ödül törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür İlkay Türkoğlu ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan katıldı.



Uzun parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Muhammed Tayyip Yıldırım, kadınlarda ise Arzu Sağnak birinciliği elde etti. Kısa parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Süleyman Çelikkaya, kadınlarda da Semra Yetiş birinci oldu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda dün başlayan ve İran'dan bir Türkiye'den 10 takımın katıldığı bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi. Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü’nü yenen Alaplı Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) birinci oldu.



Ödül töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivalin ilçede ilk kez düzenlenmesi nedeniyle oluşan hatalardan ders çıkarılacağını ve gelecek yıllarda daha güzelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Şahiner, kentlerde yapılan spor festivali gibi etkinliklerin bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Muğla'nın coğrafyasıyla her ilçesinde önemli etkinlikler yapıldığını dile getirdi. Hedeflerinin turizmde marka olan Muğla'yı sporda da marka kent yapmak olduğunu belirten İlman, "İlimizde turizm ve sporun 12 aya yayılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl ilki düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da branş sayısını artırmak istiyoruz" dedi.

MUĞLA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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