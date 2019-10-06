Kafaca arenasında kıran kırana güreş

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kafaca Mahallesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen geleneksel boğa güreşleri festivali izleyenlerden tam not aldı.

Kafaca Mahallesi stadında düzenlenen güreşleri yaklaşık 6 bin kişi izlerken, Muğla ve aydın’dan 120’e yakın boğa katıldı. Tozkoparan, deste, büyük ayak, küçük ayak, orta, başaltı ve baş kategorilerinde arenaya çıkan boğalar, izleyicilere zevkli ve heyecan dolu güreşler izletti.

Kafaca Gençliği tarafından organize edilen 20’nci Kafaca boğa güreşi şenliğinde rakiplerinden kaçan boğalar saha görevlilerini zor anlar yaşatırken, arena çevresinde alınan güvenlik nedeniyle seyirciler tehlikelerden etkilenmedi. Rakiplerinden kaçan boğaların saha içindeki koşuşturmaları esnasında bazı saha görevlileri dengesini kaybederek düşmesine rağmen, güreşlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. Kıran kırana geçen güreşlerin geliri ile Kafaca 100. Yıl İlkokulunun ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi.

MUĞLA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:39

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