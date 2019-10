'Küçük Çin' denilen Ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu

- MUĞLA'nın 25 bin nüfuslu ilçesi Ula'da, 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. İlk olarak 1930'lu yılların sonunda kullanılmaya başlayan bisiklet, daha sonra halkın yaşam tarzı haline geldi. İlk zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilerek deneyimlenen bisikleti şimdilerde çocuklar okula, ev kadınları ise pazara giderken kullanıyor.

Genci yaşlısı her kesimin bisiklete binmesi nedeniyle 'Küçük Çin' olarak anılan Muğla'nın Ula ilçesinde, belediye tarafından 2 noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu. İlçenin düz arazi üzerine kurulması bisiklet kullanımı için avantaj sağlarken, sağlık açısından da faydalı oluyor. Kent halkı, herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor. Son yapılan yerel seçimde AK Parti'den Ula Belediye Başkanlığı görevini kazanan İsmail Akkaya, halkın bisikletlerini ücretsiz olarak kendilerinin tamir edebilmesi için 2 noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdurdu. İlçe sakinleri ise üzerinde tamir seti ve pompa bulunan istasyondan ücretsiz yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

'DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLUR'

Başkan İsmail Akkaya, "Ula, coğrafi konumu düz bir arazidedir. Lastiği patlayan veya bisikletle ilgili herhangi bir sorunu olanlar için iki ayrı yere tamir istasyonu koyduk. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Daha fazla yere koymayı düşünüyoruz. Ula'da olması gereken bir uygulama. Umarım, diğer belediyelere de örnek olur. İlçemizde yaşlısı genci bisiklete biner. 25 bin nüfusumuz var. 24 bine yakın kişi bisiklet kullanıyor" dedi.

Ula'da yaşayan Yusuf Aydınlıoğlu (65) da, "Hizmet çok güzel. İstasyonun her köşede olmasını isteriz. Bisiklet bizim olmazsa olmazımızdır. Her evde hemen hemen 3 bisiklet var" diye konuştu.



