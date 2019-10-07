Almanya Fürth’te Marmaris rüzgarı

Kardeş kent Fürth’te düzenlenen Hasat Festivali’nde en çok ilgiyi Marmaris standı gördü. Festivale katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fürth’ün Marmaris için ayrı bir önemi olduğunu belirterek ayrıca gelecek turizm sezonu için de görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gitti. Marmaris’in kardeş şehri Fürth’te düzenlenen Hasat Bayramı’na katılan Başkan Oktay ve beraberindeki meclis üyeleri ilk olarak Nürnberg Türkiye Başkonsolosu Serdar Deniz ile görüştü. Nürnberg Türk Dernek Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ve Fürth Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yeşil’in de eşlik ettiği ziyarette turizmle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Oktay ve beraberindekiler, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’un Türk heyet onuruna bir yemek verdiği ziyaretin ikinci gününde ise 200 yıldır düzenlenen ‘Hasat Festivali’ne katıldı. FürthMarmaris Kardeşliği’nin 24. yılında, Fürth’ de yapılan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Hasat Bayramı’nda en çok ilgiyi Marmaris standı gördü.

Marmaris’in bu derece ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fürth’ün Marmaris için önemi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Fürth’ün Marmaris için ayrı bir önemi var. Fürth Marmaris’in ilk kardeş belediyesi. Bu bizim için önem arz ediyor. Gelecek yıl 25’nci yılı kutlayacağız. Bunu uzun süre sağlıklı götürebilmek kıymetli. Burada Marmaris’in tanıtımı ve bu dostluğun devamı için çalışan Fürthlü dostlarımızın emeği çok önemli, kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Marmaris’in turizm kenti olduğunu hatırlatan Başkan Oktay, İngiliz firmasının iflasıyla turist sayısında bir miktar azalma olduğunu belirterek “Amacımız ilçemizi tanıtırken ekonomik gelişim için de daha fazla turist gelmesini sağlamak. Biliyoruz ki şimdiden attığımız her adım gelecek sezon için artı değer olacak, Marmarisimize katkı sunacak” ifadesini kullandı.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’da kardeşliğin 24. yılına dikkat çekerek, dostluklarının baki olduğunu, gelecek yıl çeyrek asırlık kardeşliği geniş kapsamlı kutlayacaklarını belirtti.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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