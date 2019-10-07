MUTSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Temsilcisi Sedat Tuncer, MUTSO Yönetim Kurulu üyesi Hasan Şahin ve MUTSO Meclis Üyesi Orhan Karaçelik ile birlikte Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Elif Kırımlı’yı makamında ziyaret edtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen okul sırt çantası, kalem, defter, silgi ve kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerinin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.

Ülkenin gelişimi için en önemli konunun eğitim olduğunu belirten MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Tuncer; “En önemli yatırımın eğitime ve öğrencilere yapılan yatırım olduğunun bilincinde hareket ediyoruz. Bazı konular telafi edilebiliyor ama eğitimin telafisi olmuyor. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de eğitim gören öğrencilerimize her sene olduğu gibi bu yılda kırtasiye yardım malzemelerimizi teslim ettik. Tüm öğrencilerimizin, veli ve öğretmenlerimizin yeni eğitimöğretimin yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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