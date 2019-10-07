Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında, lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Gabon, 3 Güney Afrika, 1 Nijerya, 1 Sudan, 1 Filistin, 1 Togo ve 1 Çad uyruklu 11 düzensiz göçmen Güney Ege’de görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanı’na götürüldü.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:50

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.