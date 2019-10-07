BİLSEM Stratonikeia’da ders başı yaptı Her yıl eğitim öğretim yılını farklı mekanlarda açan Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) bu yıl Yatağan Stratorikeia anrtik kentini seçti.

Her yıl Muğla’nın farklı tarihi mekânlarında eğitim öğretime başlayan Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), bu yıl Stratonikeia antik kentini seçti.

Muğla’nın tarihi ve kültürel mirasında öğrencilerini yolculuğa çıkarmayı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen BİLSEM öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle Yatağan’daki Stratonikeia’daydı. Uyum Programlarının tamamlanmasıyla bütün öğrencileri ile kazı alanını ziyaret ederek gün boyu kazı ekibinin rehberliğinde faaliyet yaptılar.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci: “Geçmişten, kültürden, sosyolojiden beslenmeden yeniyi üretebilmek mümkün görünmüyor. Öğrencilerimiz milattan önce inşa edilen bir şehrin mimarisini, teknolojisini, ticaretini ve günlük hayatta kullanılan aletlerini yerinde inceledi. Bu bulunmaz bir laboratuvar ortamı. Öğrencilerimizin inovatif ve geliştirici fikirlerin fazlasıyla beslendiğini düşünüyorum” dedi.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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