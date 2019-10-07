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Bodrum’un gıda çarşısı özgün haline dönüyor

İHA

Bodrum’un gıda çarşısı özgün haline dönüyor

Bodrum Gıda Çarşısı, kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla hazırlanan Gıda Çarşısı Projesi, Belediye İmar Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıyla çarşı esnafına tanıtıldı. Projeyi çok beğenen esnaflar, proje takvimi ve yeni ihale süreci ile ilgili merak ettiklerini sorarak, görüşlerini dile getirdiler.
Bodrum’un her mahallesinde çarşı merkezleri ve yaşam alanlarını Bodrum’un mimari dokusuna ve kent kimliğine uygun hale getirerek, görüntü kirliliği yaratan unsurları ve imara aykırı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla projeler hazırlayan Bodrum Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında Gıda Çarşısı’nda çalışma başlatıyor.
Projeye aykırı eklentiler, görüntü kirliliği ve altyapı eksikliği nedeniyle uzun zamandır mezbelelik halde olan Gıda Çarşısı’nı özgün haline döndürmek amacıyla başlatılan proje, çarşı esnafına tanıtıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya, Gıda Çarşısı esnafları katıldı.
Bodrum Gıda Çarşısı’nın mevzuata uygun şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Turgay Kaya, çarşının orijinal haline geri döndürüleceğini söyledi. Projeyi bir sunum ile esnafa tanıtan Kaya, “Hali hazırda Gıda Çarşısı’nda projeyle ilgisi olmayan birçok eklenti var. Bu durum Bakanlık müfettişleri ile Sayıştay denetçilerinin raporlarına da girdi. Çatısı, zemin kat farklılıkları, altyapısı ve tabelaları ile Bodrum’umuza yakışmayan bir görüntü veren bu mekanı, mevzuata ve tarihi dokusuna uygun hale getirmek için bir proje hazırladık. Sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilebilecek projenin detaylarına birlikte karar vereceğiz.”dedi.
Başkan Aras’ın “Esnafı mağdur etmeyin” talimatları doğrultusunda hareket edildiğini ve gerçek hak sahiplerinin hakkına hiçbir şekilde dokunulmayacağını söyleyen Turgay Kaya, projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Hazırlanan proje ile Gıda Çarşısı’nda bulunan manav, kafe ve restoranlar muhafaza edilecek. Altyapısı rehabilite edildikten sonra projeye aykırı eklentiler ortadan kaldırılacak. Çarşı önündeki otopark olarak kullanılan alan, halka açık bir yeşil alan olarak yeniden düzenlenecek. Çarşı içindeki dükkanlar da yine aslına uygun hale getirilecek. Zemindeki kat farklılıkları giderilecek. Gıda Çarşısı, Bodrum’un tarihi dokusuna uygun bir mekan olarak cazibe merkezi haline getirilecek.”
Gıda Çarşısı Projesi için esnafa bildirimde bulunduklarını ve işyerlerini tahliye etmeleri için Kasım ayına kadar süre verildiğini söyleyen Turgay Kaya, “Projemiz ve kaynağımız hazır. Düzenlemeyi mümkün olan en kısa sürede bitirerek, çarşıyı önümüzdeki sezona yetiştirmeyi planlıyoruz”diye konuştu.
Esnafın mağdur olmaması için süreci mümkün olduğunca kısa tutmak için çaba harcayacaklarını belirten Turgay Kaya, yeni dönemde kiralamaların da mevzuata uygun bir şekilde yapılacağını ifade etti. Kaya, “Şu anda fırsat eşitliği ihlalleri ve haksız kullanımlar söz konusu. Alt kiracılık ve usulsüz kiralamalara son verilecek. Gıda Çarşısı’nda bir daha imar, altyapı ve kiralama sorunu yaşanmayacak. İhale mevzuata uygun bir şekilde yapılacak. Mevcut esnafımızın hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması için de gerekli tüm tedbirleri alıyoruz”dedi.
Kaya, Gıda Çarşısı’nın düzenlenmesinin ardından çevresindeki özel mülklerin de dış cephelerini ve çatılarını mevcut dokuya uygun hale getirebilmeleri için destek vereceklerini belirterek bu sayede mekanın Bodrum’a yakışan bir görüntüye kavuşacağını kaydetti.

MUĞLA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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