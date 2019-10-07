Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla’da başta, , Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (5175 kg/m2), Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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