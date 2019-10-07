Prof Ali Osman Gündoğan Rektör danışmanlığına atandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör danışmanlığına Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan atandı.
Geçtiğimiz yıllarda Rektör Yardımcılığı da yapan Ali Osman Gündoğan, 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren görevine başladı.
MUĞLA
07 Ekim 2019 Pazartesi
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