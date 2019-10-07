Milaslı judocular miniklerde il birincisi oldu

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Datça’da judo turnuvası düzenlendi. Turnuvada Milas’ı temsil eden sporcular, minikler gurubunda il birincisi, yıldızlar grubunda ise il üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Datça’da; Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Milas, Fethiye ve Datça ekiplerinin katılımıyla turnuva düzenlendi. Süper Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde 120 sporcunun katılımıyla Datça Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başladı. Datça İlçe Spor Müdür Müdürü Reşit Sinan müsabakalar öncesinde kısa bir konuşma yaparak, katılan tüm sporculara başarılar diledi. 21 sporcusuyla turnuvaya Beden Eğitim Öğretmeni Celal Yıldız’ın antrenörlüğünde 21 sporcusuyla katılan Milas İlçe Spor Müdürlüğü Judo Takımı minikler grubunda elde ettiği başarılarla il birincisi, yıldızlar grubunda ise il üçüncüsü olmayı başardı.

Turnuvaların sonunda katılımcı sporculara madalyaları ve kupaları Datça İlçe Spor Müdür Müdürü Reşit Sinan, antrenörler ve sporcu velileri tarafından verildi.

MUĞLA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:50

YATSI 20:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.