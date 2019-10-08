Uçak: “Kamu görevlilerinin beklentileri karşılanmadı” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Dalaman ilçe temsilciliğinin düzenlediği programa katıldı.

Eğitim BirSen Dalaman İlçe Temsilciliğinin düzenlediği programa Şube Başkanı Önder Uçak, Şube Başkan Yardımcıları Soner Yıylaz ve Aytaç Yalçın, İlçe Temsilcisi Recep Türkmen ve İlçe Yönetim Kurulu ile üyeler katıldı. Toplu sözleşme sürecinin, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündeminin ve sendikal çalışmaların konuşulduğu programda Şube Başkanımız Uçak, “5’inci dönem toplu sözleşmede kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanmadığını, bütçelerinin dengesizleştirildiğini, moral ve motivasyonlarının bozulduğunu belirterek, “Elektriğe, suya, doğal gaza zam üstüne zam yapılıyor. Buna da güncelleme diyorlar. Biz de diyoruz ki madem bunları güncelliyorsunuz, gelin bir zam da memur maaşlarına yapın ve memur maaşlarını da güncelleyin. Vergi oranını düşürün, maaşları yükseltin, 3600 ek göstergeyi verin. Kayıpları tazmin edin” dedi,

“Birçok önemli teklifimiz dikkate alınmadı”

Uçak, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden 3600 ek göstergeye, yardımcı hizmetler sınıfının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinden kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, bayram ikramiyesinden kılıkkıyafet meselesine, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine kadar acil çözüm bekleyen birçok önemli tekliflerinin dikkate alınmadığını kaydetti. Uçak, “Toplu sözleşmede imza atmak kadar atmamak da; uzlaşmak kadar uzlaşamamak da normal ve doğaldır. Bu toplu sözleşmede ikincisi gerçekleşti. İşverenin keyfîliklerine tarihi bir şerh düştük. Çünkü biz omuzlarımızda 435 bin Eğitim BirSen’linin ve 1 milyon MemurSen’linin haysiyetini, 5 milyon 200 bin kişinin mesuliyetini taşıyoruz. Mesuliyeti yerine getirdik, haysiyeti çiğnetmedik. İzzeti kuşandık, zillete imza atmadık” dedi.

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