Heykel Bölümü Mezunları Sergi' açtı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Mezun Öğrenciler Sergi açtı. Bodrum TrafoHakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde açılan sergide birbirinden özel eserler ziyaretçilerden tam not aldı.

Sergiyi düzenleyen Heykel Bölümü Başkanı Doç. Esra Sağlık; farklı şehirler bulunan, hatta şu an yurt dışında eğitim gören mezun öğrencilerin eserlerinden oluşan bu serginin anlamlı bir buluşmaya aracı olduğunu kaydetti. 10 yıldır mezun vermekte olan MSKÜ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunlarını bu sergi ile bir araya getirmiş olmanın önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Sağlık; "Mezun öğrencilerimizin her biri farklı ve özgün çalışmalara imza atıyorlar. Fakültemizin sanat dünyasına kazandırdığı bu değerleri, kendi eserleri ile Bodrum'da ağırlamak bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki yıllarda benzer buluşmalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

