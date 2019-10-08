MİZO üyelerine ücretsiz Memecik zeytin fidanı dağıtılacak Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bir firmayla ortak yürüttükleri “Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi” kapsamında MİZO üyesi çiftçilere ücretsiz 2 yaşında sertifikalı memecik türü zeytin fidanı dağıtılacağını açıkladı.

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, Milaslı çiftçilerin ana gelir kaynaklarından biri olan zeytinciliğin geliştirilmesi adına Kristal firmasıyla birlikte, “Bölgesel Lezzetleri Koruma” isimli bir projeyi hayata geçirdi. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, oda üyesi çiftçilere ücretsiz olarak 2 yaşında sertifikalı memecik türü zeytin fidanı dağıtımını sağlayacak olan proje hakkında bilgilendirme yaptı ve arazisi uygun olan çiftçilere başvuru çağrısında bulundu.

“ZEYTİN AĞACI VARLIĞIMIZI KORUMALIYIZ!”

Milas’ta yetişen memecik türü zeytinlerden elde edilen aromalı yağların uluslar arası yarışmalarda madalyalar aldığını hatırlatan Başkan Atıcı, projenin memecik türü zeytin varlığına katkı sağlayacağının altını çizerek, “Milas’ta resmi kayıtlara göre 10 milyon zeytin ağacımız bulunuyor. Kayıt altında olmayan ağaç varlığıyla birlikte bu sayının 13 milyona çıkabilir. Milas yöresinde memecik türü zeytin ağacı varlığını öncelikle korumalı ve geliştirmeliyiz. Kristal firmasıyla birlikte yürüttüğümüz bu projeyle, stoklarla sınırlı olan memecik türü zeytin fidanlarına talepte bulunan oda üyelerimize ücretsiz olarak fidan temin edeceğiz. Tabi bu fidanların mart ayında toprakla buluşturulması gerekiyor ve bu işlemler denetlenecek. Dikimi yapılan zeytin fidanları, mücbir sebepler dışında 5 yıl süre ile kesinlikle sökülemeyecek. Arazisi, bahçesi müsait olan çiftçilerimizin, 20 Ekim 2019 tarihine kadar odamıza şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Tüm çiftçilerimizin bu projeden faydalanmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

MUĞLA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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