Milaslı koşucular başarıya doymuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Karyalılar Koşu Takımı sporcuları katıldıkları yarışlarda Milas’ın adını duyurmaya devam ediyor.

Milas’ta yılın on iki ayı boyunca haftanın en az 4 günü planlı bir şekilde antrenmanlarını Milas ve çevresinde sürdüren Karyalı Koşucular yarış sezonun başlamasıyla emeklerinin karşılığını bir bir almaya başladı.

27 29 Eylül Tarihleri arasında Fethiye’ye de gerçekleştirilen Likya Yolu Ultra Maratonu’nda Milas Karyalı Koşucular adına yarışan Ersin Camiduran 37 kilometrelik zorlu parkuru 5 saat 51 dakika 04 saniyelik derecesi bitirerek genel sıralamada 14, 35 yaş altı kategori de 3’üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

4 5 6 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen ve sadece sporla değil çeşitli diğer aktiviteleriyle de dikkat çeken Bodrum Yarı Maratonu’na da 7 sporcusuyla katılan Milas Karyalı Koşucular yine Milas’a iki ikincilik bir üçüncülük ile dönmeyi başardı.

Toplamda yaklaşık binin üzerinde koşucunun kayıt yaptırdığı ve 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre etapları ile Bodrum merkez ve çevre beldelerinde gerçekleştirilen yarışta Karyalı Koşuculardan;

21 kilometre kategorisinde, Ali Sarıman genel kategori de 17’nci, 35 39 yaş kategorisinde 6’ncı, Göksel Bulut genel kategoride 23’üncü, 50 54 yaş kategorisinde 3’üncü, Ersin Camiduran ise genel kategoride 29’uncu, 34 yaş altı kategoride ise 9’uncu, 10 kilometre kategorisinde Mustafa Kemal Fındıkçıoğlu genel kategoride 12’nci, 40 44 yaş kategorisinde 2’nci, Serdar Murat Sarı genel kategori de 23’üncü, 40 44 yaş kategorisinde 3’üncü, Yıldırım Bilge genel kategoride 47’nci, 55 59 yaş kategorisinde 6’ncı, Ahmet Karaltı ise genel kategoride 51’nci, 40 44 yaş kategorisinde 8’nci olarak Milas’ı başarıyla temsil etti.

MUĞLA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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