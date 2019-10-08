Bal, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, okulların ihtiyaçlarını ve sorunları olan okulların sorunlarını yerinde inceleyerek çözüm üretmek amacıyla okul ziyaretlerine devam ediyor. Kemikler İlkokulunu ziyaret eden Bal, okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kemikler İlkokulu Okul Müdürü Aydın Güngör’ den okul hakkında genel bilgi alıp istek ve ihtiyaçları dinleyen Bal, daha sonra okulu ve sınıfları gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal yaptığı açıklamada, okulları ziyaret ederek varsa sorunları yerinde görmek istediklerini dile getirdi. Bal "Elimizden geldiğince tüm öğretmen ve öğrencilerimize daha güzel bir eğitim ortamı sağlamak için istekleri dinliyor ve öğrencilerimizin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimize daha kaliteli eğitim ortamı sunarak ilçemizdeki eğitim öğretimin çıtasını daha da yükselteceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; Kemikler İlkokulu Müdürü Aydın Güngör'e okulda yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etmesi ile ziyaret sona erdi.

MUĞLA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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