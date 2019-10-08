Muğla Büyükşehirden sanata ve sanatçıya destek Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı yeni eğitim öğretim yılı öğrenciler tarafından hazırlanan Bale, Halk Dansları ve Türk Halk Müziği dinletisiyle açıldı.

Türkiye’de bünyesinde Konservatuvar bulunan ender belediyelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya verdiği desteği arttırarak devam ettiriyor. 2015 yılından bu yana vatandaşlara verilen konservatuvar eğitimleri aralıksız olarak sürüyor.

20192020 eğitimöğretim yılında da vatandaşlara sanatsal eğitimler vermeye devam edecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılan törenle açıldı. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro ve Bale dallarında eğitim veren Konservatuvarda bu güne kadar 632 öğrenci yararlanırken 76 öğrenci başarıyla mezun oldu.

Açılış konuşmalarından sonra konservatuvar eğitmenleri tarafından hazırlanan Bale Gösterisi, Türk Halk Dansları Gösterisi ve Türk Halk Müziği dinletisi açılışa katılan izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

MUĞLA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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