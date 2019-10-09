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İş Dünyası Bodrum’da buluşuyor Bodrum’da iş insanları Zirvesi İş Dünyası, 8’inci BESİAD iş insanları ...

İHA

Bodrum iş dünyasının önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan BESİAD, özel bir etkinliğe hazırlanıyor. Yedi yıldan bu yana, Bodrum'un iş dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen ''İş Tanıtım Toplantıları'' adlı etkinlik 8. yılında ulusal çapta bir ekonomi ve tanıtım iş insanları zirvesine dönüşecek.

İş Dünyası Bodrum’da buluşuyor Bodrum’da iş insanları Zirvesi İş Dünyası, 8’inci BESİAD iş insanları zirvesi’nde buluşuyor

Bodrum iş dünyasının önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan BESİAD, özel bir etkinliğe hazırlanıyor. Yedi yıldan bu yana, Bodrum’un iş dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen ‘’İş Tanıtım Toplantıları’’ adlı etkinlik 8. yılında ulusal çapta bir ekonomi ve tanıtım iş insanları zirvesine dönüşecek.
Bodrum iş dünyasının önde gelen sivil toplum örgütlerinden olan BESİAD, Türkiye’nin önde gelen firmalarını misafir edeceği bir etkinlik düzenliyor. 111213 Ekim 2019 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenecek olan bu etkinlikte hem ülke hem de Bodrum için ekonomik bir sinerji oluşturmayı amaçlanıyor. Aynı zamanda çok etkin bir tanıtım çalışmasına dönüşen 8. İş İnsanları Zirvesi, TÜRKONFED ve TÜSİAD başkanları başta olmak üzere, onlarca STK temsilcilerini ve iş insanlarını, Bodrum’a yakışan ve iz bırakacak bir organizasyon ile ağırlayacak.
Bodrum’un önde gelen STK'sı, BESİAD
2003 yılında kurulan BESİAD'ın (Bodrum Esnaf Sanayici İş Adamları Derneği) Başkanı Engin Kaplan; Derneğin temel amacının Bodrumlu iş insanlarına, iş dünyasına, ülke ekonomisine maddi ve manevi katkı sağlamak, güçlendirmek ve geliştirmek olduğunu belirterek ülke çapında bir etkinliğe dönüşen İş Tanıtım toplantılarının Bodrumlu işadamları ile iş dünyasını buluşturacağını belirterek "İş zirvesi 8 yıl önce BESİAD tarafından Bodrumlu iş insanlarını ve iş dünyasını bir araya getirmek ve bir sinerji oluşturmak amacıyla yerel ölçekte başlatılmış bir organizasyondu. Başladığı günden bu yana da kuvvetli bir şekilde devam etmektedir. Ana çıkış noktası birbirlerini çok iyi tanımayan iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yaparak birbirleri ile daha çok iş yapmasını sağlamaktır. 8. yılında bu etkinliği bir zirveye ve ülke çapında bir etkinliğe dönüştürme kararı aldık. Ve asıl eksenini oluşturan iş insanlarının birebir görüşmelerinin dışında da etkinliğimizi çok zenginleştirdik. Türkiye’deki çok önemli iş insanlarının bir araya geldiği bir etkinliğe dönüştü” dedi.

Bu yıl 8.'si düzenlenecek olan zirvenin oldukça geniş bir katılımla gerçekleşeceğini kaydeden BESİAD Başkanı Kaplan, “Zirvemiz 12 Ekim Cumartesi günü güzel bir Bodrum sabahında, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan’ın, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun konuşmaları ve ekonomi sohbetleri ile başlayacak. Öğleden sonra bir araya gelmiş olan iş insanlarının daha önceden belirlenmiş bir mekanizma ile iş görüşmeleri yapmalarını sağlıyor olacağız. Akşamında ise çok özendiğimiz bir gala yemeğimiz var. Galamız Devlet Opera Bale’den gösterilerin, sosyal fayda üreten etkinliklerin ve canlı sanatçı performanslarının olacağı bir yemek olacak" dedi.

BESİAD Başkanı Kaplan 13 Ekim Halikarnas Balıkçısı’nın ölüm yıl dönümü olduğunu da anımsatarak, şöyle konuştu; “13 Ekim’i mavi yolculuğa ayırdık. Bir gün önce yoğun bir tempo ile toplantılar, paneller ve iş görüşmeleri yapan misafirlerimizi, ertesi gün bir mavi yolculuk lezzeti bekliyor. Kendilerini, Bodrum’da mavi yolculuğun nasıl çıktığını da hissettirecek bir aura ile teknelerine alıp; Kissebükü, Adalıyalı, Orak Adası gibi koylarımızda güzel bir gün geçirteceğiz. Tabi ki orada da sohbetlerimiz ve oluşturmaya çalıştığımız ekonomik sinerji devam edecek. Günün sonunda misafirlerimizi Bodrum’dan, cebinde güzel iş ilişkileri, iş anlaşmaları, aldıkları kıymetli bilgiler ve çok güzel Bodrum anıları ile uğurlamayı planlıyoruz”
Bütün yurttan iş insanlarının BESİAD 8. İş İnsanları Zirvesi’ne katılacağını ifade eden Engin Kaplan; “Misafirlerimiz Türkiye’nin her yerinden olacak. Bizim bu zirvede destek aldığımız çatı örgütümüz TÜRKONFED. TÜRKONFED Türkiye’nin her yerinde faal olan bir iş örgütüdür. Bu iletişim kanallarından destek alarak amaçladığımız esas nokta, Türkiye’nin herhangi bir ilinden bir firmanın, başka bir ildeki bir firma ile, Bodrum’da buluşmasını sağlamak. Bu hali ile gelenekselleşeceğini umduğumuz bir etkinlik. Türkiye’nin her yerinden iş insanlarını buluşturmak ve bir sinerji oluşturmak bizim en önemli çıkış noktamız.” dedi.

Bodrum’da bu tip etkinliklerin daha önce de yapıldığına dikkat çeken lakin bu çapta bir etkinliğin ilk defa yapıldığını vurgulayan Engin Kaplan; “BESİAD 8. İş İnsanları Zirvesi’ne Bodrumlu kurumlarımızın özellikle Bodrum Belediyesi’nin de desteği ile imza atıyor olacağız. Bunun gelişerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Bodrum’dan çıkmış olan ama günün sonunda ülkenin tamamına hitap eden bu etkinliğin, içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür sebebiyle özel bir durumu oluşmakta. Çünkü iş dünyası olarak morallerimizin düşük olduğu, umut ile ileriye bakamadığımız, belirsizliklerin olduğu bir ortamdayız. Bu durumdan çıkış için, motivasyonun yüksek olduğu, farklı fırsatları değerlendirmenin mümkün olduğu bir ortam gereksinimi iş dünyasında bilinen bir gerçektir. Bu zirvenin, iş dünyası için moral ve motivasyonu yükseltmekte bir destek unsuru olacağını bilmek bizi ayrıca mutlu etmekte. Etkinliğimizin henüz ulaşmadığı mecralar var ise değerli iş inşalarımızı Bodrum’da zirvemiz ile bir araya gelmeye ve Bodrum’dan güzel anılar ile dönmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

Ülke çapındaki önemli firmaların Bodrum’da hem birbirleriyle hem de Bodrum iş dünyası ile bir araya geleceği etkinlik, 11 Ekim’de TÜRKONFED’in yürütme kurulu toplantısına da ev sahipliği yapacak. 12 ve 13 Ekim’de diğer katılımcılarıyla devam edecek olan 8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi’nin misafirlerini Bodrum’dan somut iş buluşmaları, güzel anılar ve akıllarında kalan güzel Bodrum hatıraları ile yolcu etmesi bekleniyor.

MUĞLA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:01
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