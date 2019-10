Muğlaspor - Pazarspor: 2-3

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Emrah Akkaya (xxx), Enes Berk Güçlü (xxx)

MUĞLASPOR: Yunus Emre (x) Çağlayan (x), Mustafa (x), Savaş (x), Ramazan (xx), Anıl (x) (Dk. 28 Mehmet x), Adem (x) (Dk. 70 Rıdvan x), Murat Can (xxx), Batuhan (x), Muhammed (x) (Dk. 76 Barış x), Sami (x)

PAZARSPOR: Ebubekir (xxx) Cevat (xxx), Volkan (xxx), Mücahit (xxx), Şeyhmus Abdulkadir (xxx), Fatih (xxx), Fahri (xx) (Dk. 77 Mehmet Eksik xx), Utku (xxx), Mehmet Aytemiz (xxx) (Dk. 71 Mithat xxx), Aykut (xxx) (Dk. 66 Oğuzhan xxx), Can Muhammet (xxx), Onur (xxx)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 62 (Pen) Murat Can (Muğlaspor) Dk. 26 ve Dk. 74 Can Muhammed, Dk. 54 Onur (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Anıl, Muhammed, Sami, Mustafa, Batuhan (Muğlaspor) - Can Muhammed (Pazarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Pazarspor'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 8'inci dakikada ve 62'nci dakikada penaltıdan Murat Can atarken, konuk takımın gollerini 26'ncı dakikada ve 74'üncü dakikada Can Muhammed, 54'üncü dakikada Onur kaydetti.

8'inci dakikada ev sahibi ekipten Savaş'ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada Murat Can'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada Muğlaspor ceza sahasında oluşan karambolde Can Muhammed defasın hatasını affetmedi: 1-1.

36'ncı dakikada Pazarspor'un hızlı gelişen atağında kaleci Yunus ile karşı karşıya kalan Onur'un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. İlk yarı 1-1 sona erdi.

54'üncü dakikada konuk ekipten Onur'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda top filelere gitti: 1-2.

62'nci dakikada Pazarspor ceza sahasında Can Muhammed topa elle müdahale edince maçın hakemi Ozan Ergün penaltı kararı verdi. Atışı Murat Can gole çevirdi: 2-2.

74'üncü dakikada Pazarspor bir kez daha öne geçti. Ceza alanı içinde müsait pozisyonda Can Muhammed fileleri sarstı: 2-3. Müsabaka bu skorla sona erdi.



