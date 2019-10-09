TFF 3. Lig: Muğlaspor:2 Pazarspor: 3 TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden Muğlaspor evinde Pazarspor’a 3-2 mağlup oldu. ...

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3. Lig 3’üncü grupta Pazarspor’u ağırlayan Muğlaspor, 10 öne geçtiği karşılaşmadan 32 mağlup ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

Dk 8 (Gol): Muğlaspor hızlı başladığı maçta golü erken buldu. Savaş'ın sol kanattan yaptığı ortayı Murat Can gole çevirdi 10.

Dk 26 (Gol): Ceza alanı içine oluşan karambolde Pazarsporlu Can Muhammet kayarak topu kaleye gönderdi. Top direkten filelerle buluştu 11.

Dk 33: Muğlaspor'da orta sahadan gelen pası Murat Can ayak dışı ile Adem'e bıraktı. Adem'in müsait pozisyonda gelişine şutunu kaleci Ebubekir çıkardı.

Dk 36: Pazarspor'un ani gelişen atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutu direkten döndü.

Dk 54: Pazarspor'da Onur defanstan dönen topu yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdi. Kaleci Yunus Emre'nin müdahale edemediği top ağlarla buluştu 12.

Dk 62 (Gol): Muğlasporlu Mehmet Akif'in kullandığı frikik sonrası Murat Can topa dokundu. Defans topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Murat Can Bölükbaşı skoru eşitledi 22.

Dk 74 (Gol): Pazarspor bu dakikada yeniden öne geçti. Can Muhammet'in ceza alanı dışından köşeye şutunda top ağlarla buluştu 32.

Hakemler: Ozan Ergün xx, Emrah Akkaya xx, Enes Berk Güçlü xx

Muğlaspor: Yunus Emre Genç xxx, Çağlayan Menderes x, Mustafa Acar x, Adem Aydın x (Dk 70 Rıdvan Çelik ?), Savaş Yorulmaz x, Ramazan Özkabak x, Anıl Yıldırım x (Dk 28 Mehmet Akif Şerifoğlu x), Murat Can Bölükbaşı xx, Batuhan Süer x, Muhammed Emel x (Dk 78 Barış Sabancı x), Sami Can Özkan x

Pazarspor: Ebubekir Elihoş xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xxx, Fahri Utku Öçalmaz xx(Dk 78 Mehmet Eksik x), Mehmet Aytemiz xx (Dk 72 Mithat Pala x), Fatih Ergen xx, Can Muhammet Vural xxx, Onur Civelek xxx, Volkan Can xxx, Mücahit Çakır xx, Cevat Kuy xx, Aykut Civelek xx (Dk 67 Ohuzhan Birben xx)

Goller: Dk 862 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor), Dk 26 Can Muhammet Vural, Dk 54 Onur Civelek, Dak. 74 Can Muhammed Vural (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Anıl Yıldırım, Muhammed Emel, Sami Can Özkan, Batuhan Süer (Muğlaspor) Can Muhammet Vural (Pazarspor)

MUĞLA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:47

YATSI 20:01

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