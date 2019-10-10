Karaca'dan; “Bir Bayrak da Sen As” Çağrısı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Fethiyelilere çağrıda bulunarak evlere ve iş yerlerine bayrak asmalarını istedi.

Belediye Başkanı Alim Karaca, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Sınırötesi Barış Pınarı Askeri Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza destek olmak için yurttaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Asacağımız al bayraklarla Fethiye'miz bir gelincik tarlasına dönüşsün ama hiçbir evladımızın ayağına taş değmesin! Bir bayrak da sen as! İktidarın baştan beri ısrarla sürdürdüğü Suriye politikalarının ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermemesi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün sürdürülmesi ve bu dava uğrunda göğsünü siper eden kahramanlarımıza destek olunması amacıyla vatandaşlarımızı evlerine ve işyerlerine bayrak asmaları için çağrıda bulunuyorum. Fethiye'de dalgalanacak bayraklarımızla cennet Fethiye’mizi gelincik tarlasına dönüştürelim. Buradan tüm hemşerilerime evlerine ve işyerlerine şanlı Türk bayrağı asmaya davet ediyorum. Ülkemizin özlediği ve hak ettiği huzur ortamına en kısa zamanda ulaşmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki tek kara parçamız Suriye'dedir. Bugün gelinen noktada, fiilen bölünmüş Irak ve iç savaş felaketini yaşayan Suriye, hem Ortadoğu'nun, hem de Türkiye'nin başını ağrıtıyor. Buralarda yuvalanan terör örgütlerinin faaliyetleri, dengesiz nüfus hareketleri, emperyalist güçlerin nüfuz çatışmaları, ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu vesileyle, yurttaşlarımıza "Bir Bayrak da Sen As!" kampanyasına verecekleri destekten dolayı şimdiden şükranlarımı sunuyorum" dedi.



MUĞLA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:45

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.