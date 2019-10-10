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Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar Ege Denizi'nde 118 düzensiz ...

İHA

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinden Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 118 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar Ege Denizi'nde 118 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçelerinden Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 118 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.
Gece saat 02.30'da Bitez sahilinden denize lastik botla açılarak yasa dışı yollarla İstanköy Adası'na kaçmak isteyen 6 Filistin, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen devriye atan Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aynı gece 04.25'te Yalıkavak açıklarında fiber tekne içerisinde 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince uluslararası suya çıkmadan yakalandı.

Turist gibi kaçmaya çalıştılar
Sabah 7.15 sıralarında ise Gümbet sahiline gelen 54 düzensiz göçmen kendilerini turist gibi gösterip "Kaptan Malik" isimli gezi teknesiyle denize açıldı. Sahil Güvenlik ekipleri şüphelendiği tekneye yaklaştı. 18 metrelik tur teknesine 'dur' ihtarı çeken ekipler, 'dur' ihtarına uymayan tur teknesini kovalamaya başladı. Ege Denizi'nde süren kısa kovalamacanın ardından tekne durduruldu. Tekneden, 54 düzensiz göçmen ve çok sayıda can simidi çıktı.

Datça'dan da kaçamadılar
Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri Datça’nın Kurucabük açıklarında da lastik bot içerisinde 20 Suriye, 3 Irak ve 19 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen ele geçirdi. Bodrum’da yakalanan 76 düzensiz göçmen Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Datça limanına getirilen 42 göçmenin ise işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği öğrenildi.

MUĞLA

10 Ekim 2019 Perşembe

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