Türk Kızılayı’ndan eğitime destek

Türk Kızılayı, Kuveyt Türk ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen “1010 Kâşif Robotik Kodlama Eğitim Projesi” ile ortaöğretim çağındaki çocuklar, temel kodlama eğitimleri alarak, hayata bilim penceresinden bakmayı öğreniyor.

Bu doğrultuda Menteşe’de Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Nazmi Zehra Eyibilir Ortaokulu, Ula’da Atatürk Ortaokulu ve Fethiye’de ise Çatalarık Ortaokulu’nda bugün Robotik Kodlama Eğitimleri verilecek.

Eğitici öğrenme, geliştirme, sorumluluk alma, kodlama ve çalışma mantığını öğretmeyi amaçlayan eğitimlerde kodlama kitlerinde yer alan trafik lambası ve gece lambası kontrolü, ısı sensörü, yakın takip sistemi ve kendi orgunu yapma gibi senaryolar uygulanıyor. Temel kodlama bilgisinin verildiği eğitimlerde, kodlama kitapçıklarında yer alan senaryolar dışında özgün tasarım çalışmaları da yapılıyor.

Projenin 2020 yılında daha fazla okulda yaygınlaştırılması için alt yapı çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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