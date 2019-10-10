Mu\u011fla\u2019n\u0131n Milas il\u00e7esinde ikamet eden 71 ya\u015f\u0131ndaki Mustafa D\u00f6rtyollu, d\u00fcn ba\u015flayan \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u201d dolay\u0131s\u0131yla C\u0130MER e askere gitmek istedi\u011fini yazd\u0131. Mustafa dede ayr\u0131ca, evi ile trakt\u00f6r\u00fcn\u00fc de ba\u011f\u0131\u015flamak i\u00e7in kaymakaml\u0131\u011fa m\u00fcracaat etti. Duygular\u0131n\u0131 dile getiren Mustafa dede, Maa\u015f\u0131m bana yetiyor. Evimi ve trakt\u00f6r\u00fcm\u00fc ba\u011f\u0131\u015flamak istiyorum. Beni de askere als\u0131nlar dedi. T\u00fcrkiye nin g\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131nda olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ter\u00f6r koridorunu yok etmek i\u00e7in T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019n\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde Milas\u2019ta duyguland\u0131ran bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. Harekat \u00f6ncesinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131 ve harekatla ilgili haberleri televizyon ekranlar\u0131ndan sabah saatlerine kadar izledi\u011fini, ya\u015fanan geli\u015fmeler ve operasyona kar\u015f\u0131 yap\u0131lan tepki a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan destek vermek amac\u0131yla bir \u015feyler yapma gereksinimi hissetti\u011fini belirten Mustafa D\u00f6rtyollu, \u201cBen 71 ya\u015f\u0131nday\u0131m. 3 \u00e7ocu\u011fum var. Allah a \u015f\u00fck\u00fcr hepsinin hali vakti yerinde. Benim de bir evim ve bir trakt\u00f6r\u00fcm var. Ben Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 \u00e7ok seven birisiyim. Kaymakam\u0131m\u0131z\u0131 ziyaret ederek bunlar\u0131 devletimize ba\u011f\u0131\u015flamak istedi\u011fimi s\u00f6yledim. Benim 2 bin lira maa\u015f\u0131m var bana yetip art\u0131yor\u201d dedi. C\u0130MER\u2019e de yaz\u0131 yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten D\u00f6rtyollu, \u201cC\u0130MER\u2019e yaz\u0131 yazarak, \u2018Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m ben de askere gitmeye haz\u0131r\u0131m. Yap\u0131lan operasyonlar ve geli\u015fmelerin ard\u0131ndan bir trakt\u00f6r ve bir evimi Kaymakaml\u0131k arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ba\u011f\u0131\u015flamak istiyorum\u2019 dedim. Yemekte bir tuzumuz olsun dedim. \u0130n\u015fallah benim gibiler \u00e7\u0131kar da ekonomimize de faydas\u0131 olur\u201d dedi. Mustafa D\u00f6rtyollu\u2019yu makam\u0131nda a\u011f\u0131rlayan Milas Kaymakam\u0131 Eren Arslan, D\u00f6rtyollu\u2019ya duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ederek, \u201cAtat\u00fcrk der ki; \u2018Biz T\u00fcrkler, ordusu olan bir millet de\u011fil, milleti olan bir orduyuz.\u2019 \u0130\u015fte bunun kan\u0131t\u0131n\u0131 da bug\u00fcn ya\u015fad\u0131k. Amcam\u0131z\u0131n y\u00fcre\u011fiyle yazm\u0131\u015f oldu\u011fu dilek\u00e7eyi g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok duyguland\u0131m. Allah milletimizin ve ordumuzun yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun\u201d dedi.