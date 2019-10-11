Marmaris’te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 30 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Savaş Bayar Marmaris Körfezi dışında avlanırken oltasına 30 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Balığı,Marmaris Belediye Marina’da elinde taşıyarak bir restorana götüren Bayar, yol boyunca görenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayar vatandaşların şaşkın bakışları arasında elinde taşıdığı balıkla ilgili olarak "30 yıldır bu mesleği yapıyorum, Marmaris açıklarında yakaladığım balığımın müşterisi hazır" diyerek restorana doğru yürüdü.

MUĞLA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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