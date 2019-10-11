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Yaşamları 'Taş Devri'nden farksız

DHA

- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor. 

- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor. 
Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Menteşe'nin kırsal Bağyaka Mahallesi'ne 7 kilometre mesafedeki Şenkale sakinleri, bir asırdır elektriksiz ve susuz yaşıyor. Yöre sakinleri, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanamıyor, yiyeceklerini ise aynı gün tüketmek zorunda kalıyor. Şenkale'de su ihtiyacı, yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre ile 1 kilometre mesafedeki kaynak sularından karşılanıyor. Katırlarla patika yolları aşarak bidonlarına su dolduran vatandaşların yaşadığı zorluklar, trekking sporcularını aratmıyor. Kadınlar ise çamaşır ve bulaşıklarını leğenlerde yıkıyor.
Mahalle sakinlerinden evli, 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım (54), "Turizm kenti diye övünüyoruz ancak yaşadıklarımız ortada. Başka şehirlerde oturanlara bunları anlatsak kimse inanmaz. Katırla su getirdiğimiz yolun hali içler acısı. Yağmur yağdığı zaman daha kötü oluyor. Elektrik ve su sıkıntımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gece odun ateşiyle ya da şarjlı ışıklar ile aydınlatmamızı sağlıyoruz. Yaşantımızı Taş Devri'ne benzetiyorum" dedi.
Taşıma suyla kıyafetlerini leğende yıkayan Adile Yıldırım ise, "Cep telefonlarımızın şarjı bittiği zaman eşim 7 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'ne giderek doldurup geliyor. Temizlik ve hijyen taşıma suyla ne kadar olabilir ki? Elektrik ve su istiyorum" diye konuştu.
ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLIYOR
Bağyaka Mahallesi'nin eski muhtarlarından Osman Bilgöl (58), "Şenkale mevkisindeki 43 eve, yıllardır su ve elektrik bağlanmadı. 2015 yılında borçla yaptırdığım güneş paneli sayesinde elektrik sıkıntısını biraz olsun çözdüm. Ancak yeterli olmuyor. Su, elektrik ve yolun yapılmasını istiyorum. 7 kilometre ötemizdeki Bağyaka Mahallesi'nde su ve elektrik var. Buraya getirilmesi çok mu zor ki bu çağda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Komşularım cep telefonlarını benim evimde şarj ediyor" dedi.
Bağyaka Mahalle Muhtarı Emin Tuğrul, "Su ve elektrik yok, yollarımız çok kötü. Elektrik dağıtım şirketi ile MUSKİ'ye sorunlarımızı anlatan dilekçe verdim. Çözüme kavuşturulacağına inanıyorum. Gençlerimiz bu şartlarda yaşamak istemedikleri için Şenkale'yi terk etti. Burada 43 hanemiz bulunuyor. 12 hanede toplam 36 kişi ikamet ediyor. Geri kalan 31 hane sahipleri ise elektrik ve su olmadığı için sadece yazları geliyor" dedi.
GAZ LAMBASI IŞIĞINDA BULAŞIKLARINI YIKIYOR
Gece bulaşıklarını gaz lambası ışığının altında yıkayan Hatice Bingöl (54), "Çilemiz çok büyük, halimi görüyorsun. İnşallah bir an önce çözüm bulunur" dedi.
Mum ışığında odalarını aydınlatmaya çalışan MehmetAdile Çıtır çifti, "Odun ateşi, mum ve çıra yakarak elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Zor olsa da yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu. Eşi Ayşe Karaca (42) ile birlikte hasat ettikleri fasulyeleri ayıklayan İbrahim Karaca (45), "Çıra yakarak ya da el feneri ile ahıra girip büyükbaş hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Dağ yolu olduğu için ulaşım sıkıntılı. Kızım ise Ula ilçesinde liseyi yatılı okuyor. Sizin aracılığınızla büyüklerimizin sesimizi duyup, yardım eli uzatacağına inanıyorum" dedi. İbrahim-Hatice Karaca çifti de, geceleri yaktıkları çıranın ışığından faydalanarak ahırdaki ineklerini kontrol ediyor.
AYDEM Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi yetkilileri ise, Şenkale'deki evlere elektrik verilmesi için kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağını belirtti. Su sıkıntısıyla ilgili olarak ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

MUĞLA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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