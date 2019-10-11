Milas'ın tarihi ve kültürü yaşayarak öğrenilecek

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin çok yönlü gelişmesini sağlayarak aynı zamanda Milas’ın tarihi ve kültürünü yaşayarak öğrenilmesinin öngörüldüğü “Müzede Ritimle Masala Evet Dramaya Davet” projesi devam ediyor.

Projede 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yenilikçi uygulamalara imkan sağlamak için bölgedeki müzelerle işbirlikleri arttırılarak öğrencilerin bölgenin kültür kapasitesini keşfetme ve folklorunu ders dışı etkinliklerle tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Yine 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde çocuklarımızın kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, hayallerine yeni kapılar aralamaları için bu projemizde masala da yer veriyoruz. Bu sayede çocuklarımız kendileriyle buluşacaklar. Haftanın belirlenen günlerinde 5'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 20’şer kişilik grubunun, Hekatomnos müzesinde üçer saatlik ritim, masalı da kullanarak drama yöntemiyle yapılacak olan atölyelere katılarak eğitimleri sonunda ortaya çıkacak öğrenci değerlendirme ürünlerinin Mayıs ayında Müzeler Haftasında sergilenmesi planlanıyor” dedi.

Bal, ayrıca bu proje ile Vizyon 2023 kapsamında öğrencilere müze kültürünü öğretmek ve uygarlıklara başkent olmuş Milas'ın tarihini öğretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

MUĞLA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:44

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