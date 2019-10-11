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Bu defa Marmaris'te iklim değişikliğine dikkat çekti

DHA

TÜRKİYE'nin 'Friday's for Future' (Gelecek için Cuma'lar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistlerinin en genç isimlerinden olan ve 29 haftadır İstanbul'da yaptığı eylemlerle dikkati çeken 11 yaşındaki Deniz Çevikuş, bu defa Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Çevikuş, açtığı dövizlerle Marmarisliler ve turistlerde farkındalık yaratmaya çalıştı.

TÜRKİYE'nin 'Friday's for Future' (Gelecek için Cuma'lar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistlerinin en genç isimlerinden olan ve 29 haftadır İstanbul'da yaptığı eylemlerle dikkati çeken 11 yaşındaki Deniz Çevikuş, bu defa Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Çevikuş, açtığı dövizlerle Marmarisliler ve turistlerde farkındalık yaratmaya çalıştı.
Türkiye'nin 'Friday's for Future' adı altında bir araya gelen iklim aktivistleri arasındaki en genç aktivist olan Deniz Çevikuş, Marmaris'te farkındalık eylemini gerçekleştirdi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen Çevikuş, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bilgiler içeren İngilizce, Rusça ve Türkçe dövizler açtı. Belediyenin düzenlediği bir etkinlik için ilçede ailesiyle birlikte bulunan Çevikuş'a Marmarislilerin yanı sıra turistler ve yerleşik yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi. Çevikuş, İngiliz turist Gloria Elizabeth Toller ile görüş alışverişinde bulundu. 2 saat süren  farkındalık eyleminde, Marmarisliler ve turistler Çevikuş'un fotoğraf ve görüntüsünü çekip, sosyal medyada paylaştı. Çevikuş ile sohbet eden vatandaşlardan Mehmet Arslan Can, "Dünya Kız Çocukları Günü'nde 11 yaşındaki bir kız çocuğundan böyle önemli bir eylemi görmek beni mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumalı ve onlara yaşanabilir bir ortam bırakmalıyız" dedi. Barlas Çevikuş, kızı Deniz'in İstanbul'da 29 haftadır iklim grevi yaptığına dikkati çekip, "Her hafta Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu etkinliği gerçekleştiriyor. Eşim Handan Çevikuş ile kızımızla gurur duyuyoruz. İnsanların artık iklim değişikliğine dikkat etmesi gerekiyor. Doğada tahribat artıkça küresel ısınma yaşanmakta. Hepimiz bunun farkında olmalıyız" dedi.
HERKES DESTEK VERİYOR
Eylem hakkında bilgi veren Deniz Çevikuş, "29 haftadır İstanbul'da her Cuma, iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıyorum. Şu ana kadar hiç ters tepki veren olmadı. Aksine çok destek gördüm. Okuldan arkadaşlarım, öğretmenlerim ve oturduğum apartmandaki komşularımız büyük destek oldu. Bazı etkinliklerimde okul arkadaşlarım da bana destek verdi. En çok desteği sosyal medyada gördüm. Çevremize verdiğimiz tahribat nedeniyle doğamızda insan hayatını kötü etkileyecek değişimler olmakta. Bunun önemine dikkat çekmek ve doğamıza sahip çıkmak için bu etkinliği gerçekleştiriyorum. Doğamızı koruma bilinci fark edilinceye kadar etkinliklerim devam edecek" dedi.

MUĞLA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 19:58
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