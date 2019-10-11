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Vatan Partisi Milas İlçe Başkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatına Destek

İHA

Vatan Partisi Milas İlçe Başkanlığı, Trump'ın sosyal medyadan "Türkiye'yi mahvederim" tehdidini protesto etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatan Partisi Milas İlçe Başkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatına Destek

Vatan Partisi Milas İlçe Başkanlığı, Trump’ın sosyal medyadan “Türkiye’yi mahvederim” tehdidini protesto etmek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için basın açıklaması gerçekleştirdi.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ve Vatan Partisi Milas İlçe Yöneticisi Gülabi Demir tarafından okunan açıklamada, "Türkiye’nin kararlılığı sonucu ABD Başkanı Trump, bölgeden çekileceklerini ilan etmiştir. Bölücü terör örgütü panik içinde ağlamaya başlamış, ABD’ye kendilerini “sattığı” için sitemde bulunmuşlardır. Dahası Trump, ABD yönetimi içindeki PKK dostu derin çete tarafından da suçlanmaya başlamış ve ona ABD’nin dostunun Türkiye değil, PKK olduğu hatırlatılmıştır. Başının üzerinde görevinden azledilme kılıcı sallanan Trump, Türkiye’nin operasyonuna yol veren tavrını değiştirmiş ve Türkiye’yi küstahça hedef almıştır. Trump, eğer çizgiyi aşarsa, Türkiye ekonomisini mahvedeceği tehdidini savurmuştur. Trump’ın “çizgiyi aşmak” diyerek ifade ettiği şey, PKK’nın yok edilmesidir. Çünkü PKK’nın yok edilmesi, ABD’nin Batı Asya’daki bütün planlarının geri dönülemez biçimde iflas etmesi demektir. ABD’nin bölgedeki varlığı, PKK’nın varlığına bağımlıdır. Trump’ın tehditlerinin içi boştur. Göreve geldiğinden bu yana Çin’le ticaret savaşlarından, İran’a yaptırımlara, Venezuela’da hükümet darbesi yapmaktan, İsrail’in başkentini Kudüs’e taşımaya kadar birçok konuda dünyada azınlık olarak kalmıştır. Dünya artık ABD’nin efendi olduğu dünya değildir. ABD’nin Türkiye’yi mahvetme kapasitesi yoktur. Trump’ın, Türkiye’ye düşmanlık çizgisine devam ederek varacağı menzil, kendi yönettiği ülkeyi mahvetmek olacaktır. Herkes bilsin ki, ekonomik, askeri ya da siyasi tehdit hiçbir tehdit, Türkiye’nin kararlılığını etkileyemez. Hele hele, ekonomik ve askeri olarak gerileyen ABD’nin tehditlerine karşı ülkemiz dimdik durmaktadır. Ülkemiz, kendisine yönelen PKK/PYD terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almamıştır, bundan sonra da almayacaktır Özellikle Suriye’deki varlığı tamamen yasadışı olan ABD, bu konuda Türkiye’ye şart koşacak pozisyonda hiç değildir. Türkiye, Trump’a karşı en net cevabı “Barış Pınarı Harekatı” ile vermiştir. Buradan ilan ediyoruz, Kahraman Türk Ordusu’nun yanındayız Türk Milleti, Türk Ordusunun yanındadır" ifadelerini kullandı.

MUĞLA

11 Ekim 2019 Cuma

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