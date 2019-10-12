Bodrumspor'un konuğu Elazığspor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor ile golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde Birevim Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

İlçe Stadı'nda Gürel Uzuner'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-beyazlıların Başkanı Rıza Karakaya sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Elazığspor'u yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.



MUĞLA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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